В Агульском районе действует оперативный штаб

На состоявшемся в понедельник, 23 марта, аппаратном совещании у главы МО «Агульский район» обсужден ряд задач и исполнение данных ранее поручений.

Открывая совещание, глава района Закир Каидов информировал присутствующих, что в районе создан и действует оперативный штаб, куда вошли все руководители служб жизнеобеспечения.

«Мы должны безукоснительно обеспечить исполнение требований Роспотребнадзора РФ по профилактике коронавирусной инфекции и Указа главы республики Дагестан «О введении режима повышенной готовности», в соответствии с чем на территории Республики Дагестан с 19 марта 2020 года введен режим повышенной готовности функционирования органов управления. Наша главная на сегодня задача – обеспечить все меры противодействия и профилактики распространения этой инфекции», — отметил Каидов.

Затем были заслушаны доклады членов оперативного штаба и руководителей служб жизнеобеспечения района об оперативной обстановке в районе за истекшую неделю.

Кроме того, на совещании обсуждалась подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, предстоящая сдача ЕГЭ учащимися школ района, повышение квалификации учителей, проведение районного Совета старейшин, сбор налогов и другие.

По обсужденным вопросам Закир Каидов дал соответствующим службам устные и протокольные поручения.

Абдурахман Манафов