Общество

В Агульском районе будет создан фонд с целью оказания помощи мобилизованным гражданам и их семьям

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Всем гражданам, мобилизованным из Агульского района, и их семьям будет оказана всевозможная поддержка. Данный аспект неоднократно подчеркивается руководством Агульского района. 10 октября 2022 года в рамках еженедельного аппаратного совещания в администрации МО «Агульский район» заместитель главы районной администрации Назим Юсуфов сказал о том, что в муниципалитете будет создан фонд с целью оказания помощи тем жителям Агульского района, которые защищают интересы России в зоне СВО. «Мы будем максимально помогать в решении всех насущных проблем, чтобы эти граждане и их семьи чувствовали, что есть кому о них позаботиться», — сказал Назим Юсуфов.

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