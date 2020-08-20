В Агульском районе продолжаются мероприятия по подготовке учреждений системы образования к новому учебному году.

На сегодняшний день стартовали работы по улучшению воздушно-теплового режима в школах, а именно проведения системы отопления. Эти работы проводятся в девяти школах района в рамках реализации федеральной программы «Развитие».

Помимо этого в ряде школ текущие ремонтные мероприятия уже завершены, в некоторых учреждениях идет завершающая стадия подготовки учреждений.

Аналогичные мероприятия проходили и в учреждениях дополнительного образования детей, а также детских садах.

Важным шагом в ремонте школ муниципалитета стала реализация на его территории программы «100 школ». Этот региональный проект предполагает проведение капитального ремонта школ с полной заменой напольных, потолочных перекрытий, оконных и дверных пролетов и проведение других ремонтных мероприятий капитального характера.

В прошлом году данный проект был реализован в МКОУ «Ричинская СОШ», в текущем году в список школ, подлежащих капитальному ремонту, была включена школа в селе Худиг. Однако, в школе села Рича три кабинета не были отремонтированы. В этом году в этих классах были проведены ремонтные работы. Здесь улучшили состояния стен и потолков. Все необходимые материалы были предоставлены администрацией МО «Агульский район».

Помимо целого комплекса ремонтных мероприятий, на территории района проводится подготовка к реализации образовательной платформы «Точка роста», что предполагает организацию кабинетов с современным высокотехнологичным оборудованием для проведения некоторых учебных дисциплин. Подобные классы уже функционируют на базе Буркиханской СОШ. В данный момент проводится подготовка помещений под цифровые кабинеты в школе села Тпиг.