В Агульской ЦРБ проходят лечение 7 пациентов с подтверждённым COVID-19

В Агульском районе зафиксировано ухудшение эпидемиологической ситуации. Борьба с пандемией коронавируса обостряется сезонными простудными заболеваниями. Эта тенденция стала следствием халатного отношения со стороны некоторых граждан к ограничительным мерам. В случае неисполнения предписаний Роспотребнадзора один человек может стать причиной инфицирования десятков и сотен граждан. К сожалению, число заражённых увеличивается в геометрической прогрессии, заражая всё большее количество граждан ежедневно. В Агульской центральной районной больнице достигнут пик обращений. Ежедневно приходят всё новые граждане с плохим самочувствием и недомоганием. Для выявления из их числа коронавирусных больных постоянно проводятся ПЦР-тесты. Для лечения пациентов с положительным результатом теста в «красной зоне» медучреждения оборудовано десять коек. На данный момент лечение проходят семь человек, все с подтверждённым диагнозом COVID-19. Один из пациентов подключён к кислороду. Вирусологи и эпидемиологи отмечают, что борьба с пандемией зависит в равной степени как от специалистов, так и от простых граждан. То, насколько ответственно социум будет соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, станет важным ключом в борьбе с пандемией коронавируса.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники