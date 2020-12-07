В Агульский район привлечены дополнительные финансовые средства в размере более 80 млн рублей

Сегодня, 7 декабря, еженедельное совещание у главы Агульского района Закира Каидова началось с докладов об оперативной обстановке в муниципалитете.

Так, представитель ОМВД Руслан Магадаев отметил, что на прошедшей неделе не было зафиксировано происшествий, и рассказал о проводимых мероприятиях, таких как «Оружие-выкуп», «Розыск», «Работа алкоголь» и о работе по сбору транспортного налога. «По операции «Оружие-выкуп» имеются факты добровольной сдачи оружия. В плане профилактических мер по борьбе с коронавирусной инфекцией проводится работа по раздаче памятных листовок», — сообщил Магадаев.

О ситуации в сфере здравоохранения доложил заместитель главврача Агульской ЦРБ Муса Омаров. «С начала пандемии в районе зафиксировано 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровевших 145 человек. В стационаре лежат 4 больных, из которых 3 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из этих 3 человек у 2 подтвержден коронавирус с пневмонией. Результаты анализов относительно 1 больного не получены. Режим соблюдается. Тестирование проводится каждый день, по 20-25 анализов. В первую очередь берем анализы у медицинских работников и работников образования, контактирующих с детьми. Поступили лекарства для амбулаторных больных», — рассказал Омаров.

Руководитель райэлектросетей Изамудин Шабанов сообщил о возросшей нагрузке на трансформаторы, однако поставка электроэнергии жителям муниципалитета обеспечивается без перебоев. «Потребление электроэнергии растет, нагрузки на электросети большие. Перегружено 9 трансформаторов, из которых 5 — в райцентре. Состояние трансформаторов поддерживаем за свой счет»,- констатировал Шабанов.

Кроме того, коснулись темы собираемости налогов. В частности, руководитель муниципалитета Закир Каидов сообщил, что по кадастровой оценке налоговый коэффициент на землю и имущество снижен. Проблему несвоевременной уплаты налогов Закир Каидов связал не с отсутствием финансовых средств у населения, а отсутствием дисциплинированности самих налогоплательщиков. В этой связи он сообщил о необходимости поиска новых механизмов для более эффективного решения данного вопроса. «Если подобная ситуация сохранится, т.е. не досчитаемся налоговых поступлений, это приведет к тому, что бюджет нашего района на следующий год уменьшится. Это отразится на всех учреждениях»,- напомнил Каидов.

Также глава муниципалитета призвал руководителей организаций и учреждений, расположенных на территории, к сотрудничеству и заявил, что оказание необходимой помощи и взаимодействие руководителей и администрации Агульского района будет продолжено для совместного выполнения задач, стоящих перед муниципалитетом. Он призвал их работать честно и прозрачно. «Нам нужно работать. Надо ставить высокие цели и задачи и двигаться к их решению. Ресурсы и возможности у нас есть не меньшие, чем в других муниципалитетах. Мы будем работать до тех пор, пока есть жители нашего района, если их не будет, и района не будет», — призвал глава муниципалитета приложить усилия для сохранения района.

Далее он сообщил о немаловажном достижении муниципалитета в плане привлечения дополнительных финансовых средств. «В этом году мы привлекли в муниципалитет финансовые средства на общую сумму более 80 млн рублей дополнительно. Это новые объекты, рабочие места. В 11 школах у нас проходят ремонтные работы, и в качестве рабочей силы задействованы жители нашего района. И на оплату труда рабочих по каждой школе выделены финансовые средства объемом до 1 млн. рублей. Это рабочие места, это наша экономика. И если от этих средств какая-то часть денег будет оставаться в муниципалитете, в наших магазинах, в сфере услуг — это стимул для наших граждан. Если в таком же темпе будет продолжена работа в следующем году, это будет большим плюсом для нас всех. Это не я один или кто-то из администрации, а мы все вместе. Оценивается весь муниципалитет»,- заявил Каидов.

Далее выступил помощник главы муниципалитета по антикоррупционной политике Рамазан Джабаров. Он сообщил об имеющихся фактах нарушения трудового законодательства и коррупционных составляющих в ряде учреждений муниципалитета и проинформировал о планирующемся прямом эфире в сети Инстаграм на официальной странице администрации района для проведения разъяснительной работы в этом направлении. Он призвал руководителей учреждений привести штатные расписания в соответствие. Дело в том, что нечистые на руку руководители путем трудоустройства подставных лиц присваивают не полагающиеся им финансовые средства. Джабаров сообщил, что по решению руководителя муниципалитета Закира Каидова организации, где работа по искоренению коррупции поставлена наилучшим образом, будут поощрены.

Камиль Мирзоев