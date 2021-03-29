В Агульский район поступят еще 120 доз вакцины

Сегодня, 29 марта, на совещании, состоявшемся под председательством главы Агульского района Закира Каидова, первый из докладчиков — главврач Агульской ЦРБ Рамис Курбанмагомедов доложил об оперативной обстановке по линии здравоохранения.

В частности, он сообщил, что в рамках противодействия коронавирусной инфекции на текущей неделе ожидается поступление новой партии вакцины от коронавируса в количестве 120 доз. «Организована работа передвижного пункта вакцинации, по мере поступления вакцины будем делать прививки, на этой неделе планировали поехать в Буркихан», — сообщил Курбанмагомедов.

Комментируя доклад руководителя Агульской ЦРБ, глава муниципалитета Закир Каидов обращаясь к присутствующим заявил, что все руководители организаций и учреждений должны быть готовы к вакцинации. «Те руководители, работники, от которых зависит жизнеобеспечение муниципалитета, должны быть обезопасены, то есть не болели. Жизнь не стоит на месте и те оперативные решения, которые мы будем принимать, будет с кем принимать», — отметил Каидов.

По части соблюдения правопорядка представитель ОМВД Иса Курбанов отметил ситуацию в районе как спокойную и сообщил о проводимых мероприятиях «Оружие-выкуп» и «Внимание! Дети».

Обращаясь к представителю правопорядка, глава муниципалитета попросил обратить серьезное внимание на соблюдение правил дорожного движения. «У нас не такое насыщенное движение автотранспорта, но в то же время иногда находятся те, кто не соблюдает установленные правила. Если есть такие, кто бы это ни был, надо наказывать по всей строгости. Люди, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, — это преступники», — подчеркнул глава муниципалитета.

Далее руководитель муниципалитета затронул тему предстоящей переписи населения и призвал всех принять в этой работе самое активное участие. «От итогов переписи населения будет зависеть существование нашего муниципалитета как отдельной административной единицы», -напомнил Закир Каидов.

Коснулся глава района и совещаний, проводимых администрацией района. «Нам важнее всего ситуация в нашем муниципалитете и благополучие нашего населения. Раз в неделю мы собираемся, если вы считаете, что это много, давайте от этого отойдем. В месяц один раз будем собираться. Главное, чтобы вопросы решались эффективно. Если для этого нужно собираться в день по десять раз, то будем собираться. Это делается для координации работы и для того, чтобы мы могли обмениваться имеющейся информацией», — заключил руководитель муниципалитета.

Камиль Мирзоев