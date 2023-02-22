В Агуле прошли праздничные мероприятия в честь защитников Отечества и участников СВО

В преддверии Дня защитника Отечества , в Центре традиционной культуры народов России Агульского района, в райцентре села Тпиг прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и районный турнир по шахматам, шашкам и нардам в поддержку участников СВО, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества. Праздничные мероприятия сопровождались выступлениями художественных коллективов района.

В турнире по настольным видам спорта принимали участие мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше из всех сел муниципалитета. По итогам соревнований в трех видах места среди участников распределились следующим образом.

Нарды:

1. Раман Рамазанов, село Фите;

2. Зиявудин Исаев, село Арсуг;

3. Замир Габибулаев, село Тпиг.

Шашки:

1. Вагид Халилов, село Буркихан;

2. Шамиль Рамазанов, село Тпиг;

3. Али Алавдинов, село Арсуг;

Шахматы:

1. Мирзахан Кубаев, село Тпиг;

2. Исмаил Ибичаев, село Тпиг;

3. Али Магомедов, село Тпиг.

По шашкам среди женщин победительницей турнира стала Магият Шабанова, второе место — Зара Курбанова, третье место — Раисат Курбанова. Все представительницы села Тпиг.

Спонсором турнира выступил выходец из Агульского района, основатель стоматологической клиники «Демократ» Ибрагим Набиев. Организатором мероприятия явился Отдел социальной политики и муниципальных услуг по вопросам культуры, спорта, молодежной политики, религии и туризма администрации МО «Агульский район».

Абдурахман Манафов