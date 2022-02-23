В Агуле прошел турнир «Сапфир» по настольным видам спорта

23 февраля в МО «Агульский район», в здании КДЦ села Хутхул, прошел традиционный районный турнир «Сапфир» по шахматам, шашкам и нардам среди взрослых (18+), посвящённый памяти педагогов Агульского района и приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества.



В соревнованиях приняли участие около 80 спортсменов из всех сел муниципалитета.

По окончании соревнований, в паузе перед подведением итогов, спортсменам и болельщикам был дан концерт коллективов художественной самодеятельности района.

Состоялось выступление главы района Закира Каидова и церемония награждения.

В своем выступлении глава района поздравил всех с Днем защитника Отечества и отметил: «Этот праздничный день – особый в нашей истории. 23 февраля мы отдаем дань уважения и признательности российским воинам – тем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу Родину. Мы говорим слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сегодня служит на благо страны.

Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг, выполнение которого для каждого — дело чести. Именно поэтому 23 февраля все больше становится праздником общенародным, днем всех сильных, мужественных, твердых духом людей.

Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным! А в сегодняшнем турнире в состязательности и дружбе победили все», — заключил Закир Каидов.

Победители и призеры соревнований награждены Почетными грамотами и денежными призами администрации МО «Агульский район».

По итогам состязаний места распределились следующим образом:

Шахматы (мужчины):

1 Кубаев М.И. (с.Тпиг)

2. Ибичаев И.Р. (с.Тпиг)

3. Лутов А.А. (с.Рича)

Шашки (мужчины):

1. Байрамов Н.Н. (с.Тпиг)

2. Ахмедов Ш.К. (с.Тпиг)

3. Насрулаев С.С. (с.Рича)

Шашки (женщины):

1. Магомедова Алина (с.Чираг)

Нарды (мужчины):

1. Рамазанов В.К. (с.Тпиг)

2. Ахмедов Р.Г. (с.Тпиг)

3. Курбанов И.А.



Абдурахман Манафов