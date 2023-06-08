Культура

В аэропорту Внуково открылась фотовыставка «Мой Дагестан. Наш Расул»

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Экспозиция посвящена столетию со дня рождения поэта Расула Гамзатова — выдающегося дагестанского, советского, российского поэта.

Выставочные стенды с двусторонним изображением пейзажей Республики Дагестан и отрывками из произведений народного поэта позволят виртуально оказаться на родине великого Расула Гамзатова, а также познакомиться с его творчеством.

Запуская этот проект, Международный аэропорт Внуково использует возможность показать красоту родной страны, представить уникальные достопримечательности каждого края, а также открыть жителям России новые маршруты для путешествий.

Посетить фотовыставку в аэропорту Внуково могут все желающие бесплатно.

Экспозиция из 16 фоторабот размещена на третьем этаже терминала А и будет работать до конца августа 2023 года.

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