В аэропорту Внуково открылась фотовыставка «Мой Дагестан. Наш Расул»

Экспозиция посвящена столетию со дня рождения поэта Расула Гамзатова — выдающегося дагестанского, советского, российского поэта.

Выставочные стенды с двусторонним изображением пейзажей Республики Дагестан и отрывками из произведений народного поэта позволят виртуально оказаться на родине великого Расула Гамзатова, а также познакомиться с его творчеством.

Запуская этот проект, Международный аэропорт Внуково использует возможность показать красоту родной страны, представить уникальные достопримечательности каждого края, а также открыть жителям России новые маршруты для путешествий.

Посетить фотовыставку в аэропорту Внуково могут все желающие бесплатно.

Экспозиция из 16 фоторабот размещена на третьем этаже терминала А и будет работать до конца августа 2023 года.

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