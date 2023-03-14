В аэропорту Махачкалы ускорилось обслуживание пассажиров

Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Производительность труда». За четыре месяца применения инструментов бережливого производства в аэропорту удалось увеличить пропускную способность и сократить очереди на досмотр.

Мероприятия нацпроекта стартовали в аэропорту осенью прошлого года и реализовывались при поддержке экспертов Федерального центра компетенций. В частности были внедрены системы регистрации нескольких рейсов на одной стойке, установлены дополнительные стойки, а также были перепланированы пункты досмотра и организации погрузки багажа без использования погрузочной ленты и промежуточного складирования. Ожидается, что производительность аэропорта в течение трёх лет увеличится более чем на тридцать процентов.