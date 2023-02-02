В администрации Сулейман-Стальского района встретились с супругой мобилизованного из села Алкадар

43-летний старший лейтенант Марат Абдукеримов в настоящее время находится в зоне СВО в рамках частичной мобилизации. Является командиром артиллерийской батареи.

Имеет четверых детей.

В рамках встречи с заместитель главы муниципалитета по общественной безопасности Абуталибом Фатулаевым супруга бойца Мария Абдукеримова попросила помочь в заготовке дров, а также оказать содействие в газификации дома и ремонте улицы.

Озвученные женщиной проблемы приняты к сведению. По ним Абуталиб Фатулаев направил соответствующие поручения в профильные структурные подразделения администрации и службы района.