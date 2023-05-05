В администрации Сулейман-Стальского района состоялась очередная встреча с участниками СВО, прибывшими в краткосрочный отпуск

У главы муниципалитета Саида Темирханова побывали бойцы Рустам Кулиев из села Сальян, Тагир Тагиров из села Буткент и Шахлар Магомедалиев из села Экендиль.

Кадровый офицер Росгвардии, командир стрелкового взвода Рустам Кулиев находится в зоне СВО с самого начала боевых действий, а Тагир Тагиров и Шахлар Магомедалиев, которые задействованы в спецоперации в качестве стрелка и гранатометчика, – после частичной мобилизации с осени прошлого года.

Бойцы рассказали о своих буднях на передовой, о боевом братстве и взаимопомощи, о характере боевых действий и мерах по обезвреживанию противника, о том, как в полевых условиях приходится прикладывать максимум усилий и оказывать помощь не только боевым товарищам, но и рядовым жителям.

Глава района обсудил с военнослужащими меры соцподдержки участников СВО и их семей, расспросил о социально-бытовых проблемах, о том, нуждаются ли они в дополнительной помощи.

Все заботы и бытовые вопросы семей военнослужащих, как отметил глава муниципалитета, рассматриваются и решаются местными властями в приоритетном порядке. Вопросы, которые не входят в полномочия местных властей, в оперативном порядке доводятся до соответствующих региональных структур и фондов по оказанию соцподдержки участникам СВО.

«Бойцы могут рассчитывать на социальную защиту и всестороннюю поддержку со стороны государства. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы помочь участникам СВО и членам их семей», — заключил Саид Темирханов.