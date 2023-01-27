В администрации Сулейман-Стальского района рассмотрели проблемы семьи мобилизованного

Заместитель главы районной администрации по общественной безопасности Абуталиб Фатулаев провел встречу с отцом мобилизованного из с.Экендиль.

32-летний Мамед Мамедов в настоящее время служит в зоне боевых действий на территории Запорожской области.

Как сообщил его отец Нажмудин Мамедов, боец с момента мобилизации не получал денежное довольствие за участие в СВО.

У мобилизованного двое малолетних детей, нуждающихся в содержании. Супруга кроме детских пособий дополнительных доходов не имеет. В этой связи Нажмудин Мамедов попросил помочь в трудоустройстве невестки в сельский ФАП.

Озвученные проблемы взяты на контроль руководства района. По вопросу невыплат мобилизованному денежного довольствия направлено письменное обращение на имя командира войсковой части 71718, дислоцированной в н.п. Шали Чеченской Республики, с просьбой выяснить причину.