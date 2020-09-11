В администрации района обсудили вопросы обеспечения безопасности во время голосования

10 сентября в администрации района состоялось совещание главы Агульского района Закира Каидова с главами сельских поселений и председателями участковых избирательных комиссий по обсуждению вопроса подготовки к дню голосования, который пройдет с 11 по 13 сентября.

На совещании также приняли участие его заместитель Салих Рамазанов, начальник ОМВД по Агульскому району Максим Мерземетов.

С основной информацией о предстоящем мероприятии, а также взаимодействии органов государственной власти и местного самоуправления с избирательными комиссиями при подготовке и проведении выборов выступил председатель территориальной избирательной комиссии Агульского района Абумуслим Рамазанов.

Он проинформировал, что в Единый день голосования, 13 сентября, во всех 19 участках пройдут выборы депутатов сельских собраний, рассказал о первоочередных задачах избирательных комиссий, органов местного самоуправления по подготовке и проведению выборной кампании.

Обратил внимание глав сельских администраций на выделение помещения, обеспечение УИК всем необходимым оборудованием и инвентарем. 11 сентября с восьми часов участки должны быть открыты для голосования, избиратели могут до основного дня голосования сделать свой выбор.

Закир Каидов акцентировал внимание на необходимости обеспечения средствами индивидуальной защиты и обследования помещений участков на соответствие требованиям пожарной безопасности.

Начальник ОМВД по Агульскому району проинформировал «В преддверии выборов весь личный состав с отпусков отозван, на каждом избирательном участке будут дежурить два сотрудника. Сегодня с шести часов вечера они заступят на службу. Будет осуществлена круглосуточная охрана в дни выборов, личный состав готов нести службу», — отметил Мерземетов.