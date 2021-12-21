В Администрации Президента заявили, что у россиян нет негативных чувств к представителям других национальностей

Тема межнациональных отношений остается чувствительной, несмотря на то, что большинство россиян не испытывают негативных чувств к представителям других национальностей. Об этом заявил замруководителя Администрации главы государства Магомедсалам Магомедов на заседании президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

«По данным опроса, 80% россиян не испытывают негативных чувств к представителям других национальностей. Тем не менее это очень чувствительная тема», — сказал замглавы Администрации Президента РФ.

Магомедов отметил, что всем, кто занимается темой государственной национальной политики, «необходимо проявлять бдительность в работе».