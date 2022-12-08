В администрации Кировского района проходит совещание с целью определения дальнейших шагов по утилизации туш погибших нерп

На совещании присутствуют главы внутригородских районов, заместители, руководители структурных подразделений администрации города, главы сёл и посёлков городского округа, представители Комитета по ветеринарии, Роспотребнадзора, Природоохранной прокуратуры и иные заинтересованные службы.

«Для утилизации туш погибших нерп будут задействованы все силы и средства, которые есть у муниципалитета и внутригородских районов: спецтехника, людские ресурсы.

Определились с компанией, которая будет проводить утилизацию.

Работа предстоит непростая, к её решению подключимся и мы, мужская часть администраций Махачкалы и внутригородских районов, волонтёрский корпус Махачкалы», — сказал мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов.