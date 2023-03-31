В администрации Хасавюртовского района обсудили вопросы организации весеннего призыва

В администрации района под руководством главы муниципалитета Арсланбека Алибекова, состоялось расширенное совещание с начальниками военно-учетного сектора поселений по вопросам организации весеннего призыва.

В работе совещания приняли участие, заместители главы администрации района, заместитель Военного комиссара города Хасавюрт, Хасавюртовского и Новолакского района, Гамзат Ильясов. Предваряя совещание, Глава района Арсланбек Алибеков, подчеркнул, что вопросы призыва в ряды Вооруженных сил РФ, это почетная обязанность гражданина страны.

У призывной молодежи района, есть достойные примеры проходивших ранее службу в рядах Вооруженных сил РФ, которые всегда с честью исполняли свой гражданский долг и не раз родители получали Благодарственные письма от командования тех частей, где они проходили воинскую службу.

Далее Гамзат Ильясов, в своем выступлении отметил, что ответственность в вопросах призыва каждого молодого человека, подлежащего постановке на воинский учет, высока.

Также было обращено внимание начальников военно-учетного сектора поселений о необходимости обязательного доведения до каждого призывника о важности своевременной явки в военкомат, так как игнорирование повестки может повлечь за собой ответственность и что организационные вопросы весеннего призыва должны сопровождаться всеми принятыми мерами для обеспечения явки призывника.