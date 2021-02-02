В Администрации Главы и Правительства Дагестана начался первый этап вакцинации

В Администрации Главы и Правительства республики прошел первый этап вакцинации. После проверки на антитела, прививку получили больше 30 человек.

Председатель комитета по градостроительству и архитектуре республики Незир Гусейнов сказал, что доверяет отечественной вакцине и поэтому сам добровольно прививается.

Уполномоченный при Главе республики по правам ребенка Марина Ежова отметила, что столетия назад Екатерина Великая вколола себе вакцину от оспы, чтобы люди поняли, что это единственный способ остановить эпидемию. По словам Ежовой, в 21 веке нет оснований не доверять вакцинам.

В Администрации вакцинация будет продолжена.