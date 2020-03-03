В администрации Агульского района прошло расширенное заседание по безопасности

Сегодня, 3 марта, в актовом зале администрации Агульского района под руководством главы МО Закира Каидова прошло расширенное заседание, на котором о проделанной работе за истекший год отчитались руководители служб и ведомств, расположенных на территории муниципалитета, руководители структурных подразделений МО, председатели постоянных комиссий администрации.

Основными докладчиками выступили руководители служб управления и безопасности.

Первым о проделанной работе отчитался замглавы района, курирующий вопросы безопасности, Назим Юсуфов. По словам выступающего, общественно-политическая ситуация в районе остается стабильной.

Начальник ОМВД по Агульскому району Максим Мирземетов также отметил стабильность в районе. Так, за последние пять лет в Агульском районе практически отсутствуют преступления, совершенные с применением оружия.

О необходимости профилактики правонарушений среди подростков и недопустимости нарушения прав работников рассказал прокурор Агульского района Алим Магомедов.

На совещании также выступили замначальника ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербент Джарият Магомедова, начальник сетевого участка райэлектросетей Изамудин Шабанов, начальник пожарной части № 35 Муса Мусаев и другие.

Глава Агульского района Закир Каидов подвел итоги заседания и дал указания по недоработанным вопросам, в частности, поручил главам сельских администраций, кроме Буршагской, обеспечить резервные емкости воды в каждом населённом пункте на случай пожара.

Начальнику сетевого участка райэлектросетей глава района поручил обеспечить стабильное электроснабжение села Буркихан, в том числе и школы, с установкой дополнительного трансформатора.

Абдурахман Манафов