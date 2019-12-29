В администрации Агульского района прошла встреча со спортсменами

28 декабря в администрации Агульского района прошла церемония чествования спортсменов. На мероприятии присутствовали заместитель главы Агульского района Файзула Амаев, помощники главы Али Курбанов и Насми Булгаев и другие.

Чемпиону мира по пауэрлифтингу Магомеду Мацуеву, чемпиону One Championship Аллахверди Рамазанову и победителю и призеру различных первенств Дагестана по дзюдо Расулу Малагусейнову были вручены благодарственные грамоты и ценные призы.

Замглавы района Файзула Амаев рассказал о добрых традициях агульского спорта в былые времена, о выдающихся спортсменах и тренерах. Он с гордостью отметил, что былая слава агульских спортсменов не утрачена.

В прошлом борец вольного стиля Насми Булгаев высказал слова благодарности в адрес спортсменов и пообещал приложить максимум усилий для создания условий для развития спорта в районе.

В своем выступлении Аллахверди Рамазанов рассказал о трудном предподготовительном лагере, в котором прошел подготовку с чемпионскому бою.

«Уже через два-три месяца мне предстоит защита своего титула», — сказал Рамазанов.

Отметим, что в декабре спортсмен успешно выступил в легчайшей весовой категории в азиатской организации One Championship и стал новым обладателем чемпионского пояса, одержав победу над китайским бойцом в Куала-Лумпуре.

В свою очередь Магомед Мацуев рассказал, как после двухнедельного перерыва, связанного с ремонтом спортзала в селе Кураг, возобновил тренировки.

«Я чувствую, что с каждым разом прибавляю в спортивном плане и надеюсь улучшить результат, который я показал на чемпионате мира по пауэрлифтингу», — заключил Мацуев.

Напомним, Магомед Мацуев впервые с своей карьере стал чемпионом мира по пауэрлифтингу, прошедшем в начале декабря в Москве. Конкуренцию пауэрлифтеру составили 26 лучших спортсменов мира.

Перспективный спортсмен, ученик 9 класса Тпигской школы Расул Малагусейнов, недавно занявший первое место на первенстве Дагестана по дзюдо, вел себя скромно, хотя его показатели на ковре весьма значительные. Воспитанник агульской школы дзюдо, выезжая на соревнования, редко возвращается без медалей. Его тренер Рамазан Байрамов, присутствовавший на встрече, с гордостью рассказал об успехах подопечного.

«Есть ребята и помоложе, которые показывают хорошие результаты, но уровень Расула выше. Он в своей весовой категории в республике находится в верхних пределах рейтинга», — заключил Байрамов.

Присутствующие отметили, что в Агуле много и других хороших спортсменов, которых, к сожалению, нет на мероприятии и заявили, что подобного рода встречи будут в дальнейшем проводиться более масштабно.

Камиль Мирзоев