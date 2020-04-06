В администрации Агульского района произошли кадровые изменения

Сегодня, 6 апреля, прошло очередное аппаратное совещание под руководством главы Агульского района Закира Каидова, на котором он призвал руководителей отключить «режим каникул» и усилить работу над задачами, поставленными во всех сферах с соблюдением мер предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

После обсуждения текущих вопросов Закир Каидов представил новых работников администрации района. Так, на должность управляющего делами администрации района назначен помощник главы района по антикоррупционной политике Али Курбанов. Он сменил на этой должности Буньямина Юсуфова. «Буньямин Якубович ушел на пенсию, он в нашем муниципалитете сделал очень многое, все зависящее от него, чтобы все функционировало как положено», — сказал глава муниципалитета.

На должность юриста, специалиста по кадрам назначена Румина Омарова. Новым начальником отдела образования назначен Абдулахад Магомедов, который сменил Магомеда Гусейнова, ушедшего по собственному желанию. «Сделал действительно многое за короткий период, есть определенные достижения», — заключил глава района, оценивая работу Магомеда Гусейнова на этой должности.

К сведению, Абдулахад Магомедов в свое время возглавлял ОМВД России по Агульскому району, также имеет опыт преподавания в школе. «Наверное, как нигде в другом месте, нам нужна жесткая дисциплина. Искали возможности и варианты, но самая подходящая кандидатура эта. Система образования у нас, к большому сожалению, находится в ужасном состоянии», — сообщил глава.

Кроме того, в своем выступлении Закир Каидов рассказал о предстоящих освобождениях директоров некоторых школ от занимаемых должностей в связи с увеличением требований к системе образования. «Не могу сказать, что у нас все плохо, есть определенные достижения и плюсы. Нужно сохранить все хорошее, что есть, и двигаться дальше, наверстывать все, что мы упустили», — заявил глава муниципалитета, отметив эту сферу как самую чувствительную.

Закир Каидов также напомнил о проводимой работе в сфере защиты трудового законодательства. «У нас очень много безработных. Неправильно, когда один человек на нескольких работах числится и получает зарплату. Нам нужно максимально трудоустроить наше трудоспособное население. Если руководители справятся с этим, хорошо. В противном случае мы вынуждены будем обращаться в правоохранительные органы, рычаги у нас есть», — заключил руководитель района.

Камиль Мирзоев