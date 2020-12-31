В администрации Агульского района подвели итоги уходящего года

В канун праздников в администрации МО «Агульский район» состоялось подведение итогов уходящего года и чествование тех, кто вносил свой посильный вклад в общее дело для развития нашей малой родины.

Глава муниципалитета Закир Каидов в приветственном слове поблагодарил каждого, кто принимает участие в жизни района и не остаётся в стороне от созидания и прогресса. Многие имена, которые прозвучали на этом мероприятии известны в своей профессиональной деятельности как в республике, так и за её пределами.

Итак, в рамках мероприятия были вручена Благодарность Рамазану Каидову за активное участие в ремонте школы, а также проведение системы отопления в спортзале с.Тпиг, а также он выступил спонсором гранта лучшему учителю Тпигской средней школы в размере 100 000 рублей.

Благодарностью главы МО «Агульский район» отмечен и Магомедали Гаджиомаров, уроженец с.Худиг, который выступил спонсором ремонтных мероприятий школы и детского садика. В обоих учреждениях за счёт его финансирования была проведена и система отопления.

Спонсорами аналогичных мероприятий выступили Нариман Курбанмагомедов, Сиражудин Раджабов, Кабир Курбанов,

Сиражудин Ибрагимов, Башир Магомедов,Тимур Ибрагимов, Фейзуллах Фейзуллаев, Магомедшафи Садиков, Магомед Рамазанов, Галимат Амаевна. Всем вышеперечисленным гражданам объявлена Благодарность.

Далее в рамках мероприятия были отмечены шесть организации и их сотрудники, которые проявили себя во время выборной кампании 2020 года. Это отдел социальной политики и муниципальных услуг по вопросам культуры, спорта, молодежной политики, религии и туризма администрации МО «Агульский район».

Также за правильную постановку работы и за не допущение коррупционных факторов при выполнении возложенных обязанностей руководителям учреждений и организаций вручил грамоты Рамазан Джабаров, помощник главы МР «Агульский район» по вопросам противодействия коррупции.

Это мероприятие подвело итоги всех проведенных изменений в муниципалитете за 2020 год, став своего рода отправной точкой к новым изменениям и преобразованиям в Новом году.