В администрации Агульского района обсудили ситуацию с выдачей спецпропусков

Сегодня, 20 апреля, еженедельное совещание у главы Агульского района Закира Каидова началось с докладов руководителей ЦРБ, ОМВД, МЧС об оперативной обстановке на территории муниципалитета.

Главный врач Агульской ЦРБ Рамис Курбанмагомедов в своем выступлении напомнил о мерах предосторожности в связи с пандемией коронавируса и призвал всех отнестись со всей ответственностью. «Если маску носят и носитель инфекции, и здоровый человек, риск инфицирования 1,5 процента. Если инфицированный носит, а здоровый не носит, то риск инфицирования 5 процентов. Когда носитель инфекции не носит маску, а здоровый носит, то риск инфицирования 70 процентов. А если мы все будем маски носить, то риск инфицирования будет гораздо ниже», — проинформировал Курбанмагомедов. Он также отметил, что идет сверка информации, поступающей от сельских ФАПов, с данными с поста, расположенного в селе Гоа, относительно граждан, прибывающих извне.

Начальник ОМВД по Агульскому району Максим Мирземетов призвал всех соблюдать режим самоизоляции и напомнил о спецпропусках для выезда с территории муниципалитета. «Просьба, чтобы спецпропусками не злоупотребляли. По времени тоже отразите на какой период и для кого они действуют. Для тех служб, которые постоянно работают, чья деятельность не приостановлена, тоже имейте в виду — есть регламент рабочего времени суток, все остальное время должны соблюдать режим самоизоляции. Транспортное сообщение не приостановлено. Если люди выезжают за пределы района, у них должны быть пропуска», — рассказал Максим Мирземетов. Начальник также попросил главу муниципалитета информировать ОМВД по Агульскому району по лицам, получающим спецпропуска.

Глава муниципалитета также назвал сложившуюся ситуацию серьезной и призвал не передвигаться без острой надобности. «Выезды за пределы района без серьезной причины нужно прекращать. Справки будем выдавать только по острой необходимости. Экономику ограничивать не собираемся. Те, кто работает в магазинах, привозит продукты, сельхозработами занятые, мы составим их списки и будем выдавать им справки», — сообщил Закир Каидов.

Также был обсужден вопрос, связанный с собираемостью налогов в Агульском районе. Закир Каидов сообщил, что попросил глав сельских поселений донести до каждого жителя о необходимости погашения налоговой задолженности и что есть первые результаты.

Не обошли стороной процесс дистанционного обучения на территории муниципалитета. По данному вопросу глава района высказался о проведении ежедневного мониторинга организации учебного процесса. В связи с этим ситуацию прокомментировал начальник отдела образования Абдулахад Магомедов. «Все возможное мы делаем, с директорами школ общались, задачи поставили. В связи с самоизоляцией в села выезжать не можем. Официально пока до 30 апреля будет продолжена учеба. Единственное, где интернет хромает — это Бедюкская школа, сбои бывают, но работа идет. Директора школ на местах», — доложил начальник отдела образования.

Камиль Мирзоев