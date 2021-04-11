“В 90 лет внимание и забота со стороны детей — источник моей отрады”

Человек, будучи молодым, представляет жизнь как открытый океан с одного берега — чем дальше в гущу, тем дальше горизонт. Однако, годы улетучиваются, словно легкий туман живым весенним утром, оставляя на размышляющем шрамы и ссадины от испытаний и эмоциональных потрясений, ожидающих его за всяким поворотом в этом самом важном пути. И многие, достигнув преклонного возраста, когда уже краски мира начинают тускнеть, а несбывшиеся мечты и надежды стремительно разрушаться о скалистый берег тленности бытия, с горечью в потерявшем блеск взоре оглядываются назад, пытаясь разглядеть в омуте разных событий самые яркие и тёплые.

Оказаться в эти мгновения рядом с таким человеком и хватать пытливым слухом из его чувственного рассказа знаки опыта и мудрости — дело в современности редкое и, увы, несправедливо лишённое интереса. Понимая это и то, что из поколения, пережившего великую войну и голод, рядом остались лишь единицы, мы решили навестить одного из самых старых жителей района, многодетного отца и аксакала села Рича — Гастиева Курбана Курбановича. Намедни, 3 апреля, Гастиеву Курбану исполнилось 90 лет, и эту знаменательную дату большая и дружная семья Гастиевых отметила буквально в полном составе.

«Годы берут своё, мне исполнилось девяносто и в этом возрасте мало что приятного: пропадает желание ко всем мирским радостям и вкусам. Единственное, что может порадовать сейчас — это мысль о том, что время, оставшееся позади, было прожито насколько это возможно с пользой, что силы в их расцвете были направлены на семью, на благополучие детей. Поверьте, нельзя сравнить нынешнее время с её благоприятными условиями для жизни с тем, через что пришлось пройти нам. Вместе с тем, я никогда не сидел сложа руки: если зимой я был в одной из бригад общественных чабанов, по весне же, раздав скот и собрав группу способных сельчан, мы отправлялись на заработки в разные уголки нашей необъятной страны — добывать средства на скромный удел тяжелым строительным трудом. Осознание этого придаёт хоть какие-то силы, а внимание со стороны детей, у которых сегодня собственные семьи и заботы, подкрепляет эти силы и становится источником той самой единственной отрады!» — сообщил нам почтенный Курбан с лëгким упоением, отражавшемся на его лице и в жестах.

И в самом деле, минувший век с его тяготами и дефицитом в средствах придавал людям особые силы, взрастил столько многодетных семей, что сейчас этому можно только приятно удивляться.

По словам старожилов, в частности, Курбана Курбановича сама земля кормила людей. Помимо той продукции, которая добывалась кропотливым трудом: возделыванием земли, посевом различных хлебных культур, — сельскому жителю было что есть и чем запастись на зиму: черемша и другие виды растений, которые могут быть применены в разных блюдах; корни лопуха и колючки, изобилующие йодом, ягоды и многое другое, что было богато большим витаминным комплексом. Дети утром покидали дома, ходили по полям в окрестностях села, переполненным этой естественной снедью.

У Гастиева Курбана 8 сыновей и 5 дочерей — одна из самых многодетных семей села.

«Все мои дети, кроме одного, живут за пределами села, — говорит Курбан, — но не проходит и дня, чтобы они не звонили и интересовались моим самочувствием, настроем. По мере возможности стараются приехать и остаться некоторое время, что весьма радует».

Рассказывая о городах, где они находили себе применение и заработок, об интересных случаях и впечатлениях той поры, приютившихся доселе в глубокой памяти, Курбан невольно обрисовал частный фрагмент из общей картины послевоенной страны.

«Несколько дней пути — и мы оказались в следующем городе, где требовались мастера строительного дела. Город Тула поразил нас, приехавших на заработки из дальних краев горцев, тем, что на всех улицах, везде, где мы встречали людей, мы не увидели мужчин. Мы были крайне удивлены этим, но, когда мы узнали от плачущих женщин вдоль дороги, что мужская часть местного населения была скошена в ещё свежие в памяти годы войны, и что немцы у них забрали скот и другой провиант, безжалостно наказывая всякого, кто перечил, удивление наше сменилось искренним состраданием. Всё это, помню, происходило возле храма, изрешечëнного снарядами и пулями большого калибра».

Более десяти лет прошло, как Курбан Курбанович Гастиев лишился первой жены и матери всех его детей. Несколько лет назад, по словам Курбана, его сыновья настояли на том, чтобы его снова женить на подходящей паре. И это весьма мудрое решение, потому как известно, уют в доме — дело рук хозяйки. А когда как не в старости уют более всего необходим? И последнее, что хотелось бы отметить, — взаимоотношения супругов, пронизанные уважением и заботой.

Здоровья и мирной жизни хочется пожелать герою нашей статьи и его семье.

Хасбулат Гамзатов