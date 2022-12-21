Нацпроекты в РД

В 81 дагестанской школе установили беспроводной интернет в рамках регпроекта «Информационная инфраструктура»

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Об этом накануне сообщил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов на Заседании Президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию проектной деятельности.

Как сообщил Гамзатов, в рамках реализации мероприятий регпроекта «Информационная инфраструктура» в государственных образовательных организаций проведены проектно-изыскательские работы в 1310 школах и монтажные работы в 81 школе по установке точек доступа беспроводного интернета (WiFi) а также эффективному и безопасному использованию онлайн-сервисов, что, в свою очередь, является гарантом обеспечения базовой безопасности образовательного процесса.

«Отмечу, на 2022 год в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ» заключено 4 запланированных контракта, контрактация средств составляет 100%, кассовое исполнение – 100%», — доложил руководитель ведомства.

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