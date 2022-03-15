В 70 километрах от столицы Дагестана обнаружено крупное газовое месторождение

Месторождение Хазри — крупные газовые залежи, обнаруженные в семидесяти километрах от Махачкалы специалистами компании «Лукойл». Открытие месторождения имеет положительное значение для государства, однако, конкретно на экономике Дагестана это не отразится. Такое мнение выразил профессор кафедры Экономики Шахмардан Мудуев. По его словам, Дагестан не имеет к месторождению никакого отношения, Лукойл — частная компания, а недра и продукция — это федеральная собственность. В Минэнерго Дагестана также отрицательно ответили на вопрос о влиянии данного месторождения на экономику республики.

Вконтакте Одноклассники