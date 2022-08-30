В 6 школах в Табасаранском районе капитальный ремонт завершен

На днях в 6 образовательных учреждениях Табасаранского района полностью завершили капитальный ремонт и 1 сентября обновлённые школы откроют свои двери школьникам.

Капитальный ремонт проводился в рамках реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Республики Дагестан» федерального проекта «Развитие образования» в следующих школах района — Ягдыгской СОШ №1, Ягдыгской СОШ №2, Ушнигской СОШ, Новолидженской СОШ, Халагской СОШ и Турагской СОШ.

Можно сказать, что перед строителями стояла непростая задача, поскольку здания этих школ были 1960 – 70 -х годов постройки и сильно обветшали. А в капитальном ремонте они нуждались уже давно, так как ремонтные работы в них не проводились с года постройки. Но, тем не менее, они справились с работами, полностью обновили старые здания школ и теперь они выглядят как новые.

В рамках капитального ремонта в 6 учреждениях проведены следующие виды работ: заменены полы, потолки, кровля, окна, двери, стены в коридорах и классных помещениях обшили гипсокартонном, полностью заменили систему отопления, фасады зданий обшили сайдингом. К началу учебного года здания школ полностью преобразились.

А в преддверии Дня знаний во всех 6 школах, где проводился капитальный ремонт проходят субботники по очистке территорий школ от строительного мусора, приводятся в порядок классные помещения, пищеблоки. Оказывают в этом помощь и коллективы педагогов школ, родительское сообщество.

Руководители школ, педагогические коллективы, родительское сообщество выражают благодарность главе района, руководству республики, Минобрнауки РД за предоставленную возможность капремонта в школах, за создание комфортных условий детям.

Отметим, что в последние годы в Табасаранском районе активно идёт реализация многих республиканских и федеральных программ, которые направлены на улучшение благосостояния населения. Если взять капремонт школ, то за эти годы в рамках регионального проекта «100 школ» отремонтировано 36 школ.