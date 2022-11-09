В 40 высокогорных районов Дагестана проведут сотовую связь

К 40 высокогорным населенным пунктам Дагестана в 2023 году проведут сотовую связь. Проект выполняется по национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации».

«2023 году в 40 малонаселенных пунктах Дагестана с численностью 100-500 жителей появится сотовая связь. Проведение мероприятий обеспечивается в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В результате мероприятий в селах будет обеспечена качественная подвижная радиотелефонная связь», — говорится в сообщении.

Для проведения связи были выбраны села, расположенные в труднодоступных высокогорных районах республики.

Ранее министр цифрового развития региона Юрий Гамзатов сообщал, что группа компаний «Новые башни», крупнейший независимый оператор телеком-инфраструктуры в России, планирует инвестировать в развитие сетевой инфраструктуры Дагестана более 500 млн рублей. По его словам, регион нуждается в модернизации ранее построенных компанией сетей.