Здравоохранение

В 30 селах в этом году откроются новые модульные ФАПы

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В 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в республике запустят девятнадцать новых модульных медпунктов. Об этом заявил министр здравоохранения республики Дагестан Джамалудин Гаджиибрагимов.

Еще десять ФАПов планируется ввести в эксплуатацию за счет региональных средств. По словам министра, к 2024 году ФАПами необходимо оснастить все села республики.

Дополнительные мероприятия проводятся для подключения медпунктов к сети интернет. На данный момент подключено уже пятнадцать ФАПов.

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