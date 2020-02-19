В 30 селах в этом году откроются новые модульные ФАПы

В 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в республике запустят девятнадцать новых модульных медпунктов. Об этом заявил министр здравоохранения республики Дагестан Джамалудин Гаджиибрагимов.

Еще десять ФАПов планируется ввести в эксплуатацию за счет региональных средств. По словам министра, к 2024 году ФАПами необходимо оснастить все села республики.

Дополнительные мероприятия проводятся для подключения медпунктов к сети интернет. На данный момент подключено уже пятнадцать ФАПов.