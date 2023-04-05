В 23 регионах России откроется  мультимедийная выставка к 100-летию Расула Гамзатова

Мультимедийная выставка к 100-летию Расула Гамзатова откроется в 23 исторических парках «Россия – моя история» в стране, сообщается на сайте комплекса.

Экспозиция «Век Расула. Грани личности» раскроет не только философию и творческий путь поэта, но и познакомит с личностью дагестанского мастера слова.

На сегодняшний день исторический парк Махачкалы ведет работу с архивом: обработку информации, монтаж и перенос на цифровые носители. В мультимедийной выставке будут задействованы все доступные форматы.

В столице Дагестана выставку планируется открыть в августе, после этого экспозиция будет запущена в других регионах страны.