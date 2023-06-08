В 2025 году единым комплексом планируется ввести в эксплуатацию строящийся водовод «Чиркей-Махачкала-Каспийск»

Об этом министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Артур Сулейманов доложил главе регионального кабмина Абдулмуслиму Абдулмуслимову в рамках заседания Правительства Республики Дагестан.

«Ввод объекта в эксплуатацию планируется осуществить в 2025 году единым комплексом. По состоянию на сегодняшний день поставлено 1,78 из 78 км трубы (2,28 %). Рисков неосвоения средств инфраструктурного бюджетного кредита не видится.

Реализация всех указанных проектов позволит Дагестану обеспечить питьевой водой, соответствующей нормативным требованиям более 903 тысяч человек», — доложил Сулейманов.