Экономика

В 2025 году единым комплексом планируется ввести в эксплуатацию строящийся водовод «Чиркей-Махачкала-Каспийск»

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Об этом министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Артур Сулейманов доложил главе регионального кабмина Абдулмуслиму Абдулмуслимову в рамках заседания Правительства Республики Дагестан.

«Ввод объекта в эксплуатацию планируется осуществить в 2025 году единым комплексом. По состоянию на сегодняшний день поставлено 1,78 из 78 км трубы (2,28 %). Рисков неосвоения средств инфраструктурного бюджетного кредита не видится.

Реализация всех указанных проектов позволит Дагестану обеспечить питьевой водой, соответствующей нормативным требованиям более 903 тысяч человек», — доложил Сулейманов.

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