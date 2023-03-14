В 2023 году запланировано проведение капитального ремонта 7 насосных станций оросительной системы

Об этом Председателю Правительства Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову сообщил директор ФГБУ Управление «Дагмелиоводхоз» Залкип Курбанов.

Он рассказал, что по итогам прошлого года был проведен капитальный ремонт на 3 насосных станциях в равнинной зоне для развития горно-долинного садоводства. В настоящее время ремонтные работы на 2 насосных станциях продолжаются, к началу поливного сезона работы будут завершены.

«На 2023 год запланировано проведение капитального ремонта еще 7 насосных станций оросительной системы.

Эта работа проводится благодаря поддержке руководства республики в лице Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Мухудиновича. Если в прошлом году на проведение капремонта было выделено около 90 млн рублей, то в этом году нам пошли на встречу и выделили свыше 115 млн рублей.

Также планируем провести капремонт на 4 объектах водохранилища и 3 насосных станциях в Карабудахкентском районе. Вся проводимая работа положительно скажется на развитии и посадке овощей открытого грунта», — отметил он.