В 2023 году в рамках нацпроекта в Дагестане отремонтируют 4 моста

В 2023 году в Дагестане в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют четыре моста общей протяженностью 441 пог.м.

Приведение в нормативное состояние искусственных сооружений планируется на участке км 40 –км 54 автомобильной дороги Магарамкент-Ахты-Рутул в Докузпаринском районе. В рамках ремонта на этом участке дорожники обновят три моста общей протяженностью 435 пог.м.

Еще один мост будет отремонтирован на объекте Мамраш-Ташкапур-Араканский мост км 23-км 30 в Сулейман-Стальском районе, протяженность которого составляет 6 пог.м.

Напомним, что в рамках дорожного нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в республике в 2023 году отремонтируют 59,5 км автодорог. На эти цели выделено 2 млрд 247 млн руб., из которых 1 млрд 067 млн руб. — средства федерального бюджета.