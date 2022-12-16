В 2023 году в Новолакском районе откроется 4 детских сада

Строительство четырех детских садов завершается в Новолакском районе Дагестана в рамках госпрограммы по развития СКФО. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров в рамках рабочей поездки в Дагестан.

«Открытие 4 новых дошкольных образовательных учреждений полностью покроет очередь в детские сады на переселенческой территории Новолакского района и позволит создать рабочие места для трудоустройства порядка 200 человек. В селах повысится уровень доступности и качество дошкольного образования», — отметил замминистра.