Нацпроекты в РД

В 2023 году в Новолакском районе откроется 4 детских сада

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Строительство четырех детских садов завершается в Новолакском районе Дагестана в рамках госпрограммы по развития СКФО. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров в рамках рабочей поездки в Дагестан.

«Открытие 4 новых дошкольных образовательных учреждений полностью покроет очередь в детские сады на переселенческой территории Новолакского района и позволит создать рабочие места для трудоустройства порядка 200 человек. В селах повысится уровень доступности и качество дошкольного образования», — отметил замминистра.

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