В 2023 году в Дагестане введут в эксплуатацию более 350 объектов. Об этом сообщил министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов на заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности.

По нацпроекту «Демография» будет построено 8 объектов, в том числе детсад в посёлке Красноармейск на 250 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Эндирей Хасавюртовского района.

По нацпроекту «Здравоохранение» – 111 объектов, по проекту «Образование» – более 40 объектов, по нацпроекту «Культура» 6 объектов капремонта, среди них Дома культуры в горных сёлах, Детская школа искусств в Буйнакском районе, Музей современной истории г. Кизляра».

Запланирован ремонт 49 объектов в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».

В планах 142 объекта благоустройства и 3 объекта реконструкции и строительства водоснабжения.