В 2023 году в Дагестане появятся новые туристические маршруты, разрабатываемые федеральными туроператорами

Об этом заявил Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках панельной дискуссии «Инвестиции в экономику СКФО: в поиске новых ниш», которая проходит на Кавказской инвестиционной выставке.

«Большие перспективы для развития горных территорий Дагестана открылись с развитием туризма. Республика располагает условиями для развития горного, спортивного, экологического, экстремального видов туризма. В последние годы наблюдается значительный рост туристического потока в Республику Дагестан, который в 2022 году вырос в 1,5 раза. В текущем году ожидаем более 2 млн. туристов.

Постепенно создается туристическая инфраструктура, строятся гостиницы и гостевые дома, появляются новые туристические маршруты, в том числе разрабатываемые федеральными туроператорами», — рассказал премьер региона.

Он также добавил, что с учетом современных веяний республике необходимо развивать народно-художественные промыслы, а для этого требуется государственная поддержка.