В 2023 году в Дагестане планируется построить 23 школы почти на десять тысяч мест

2022 год Указом Сергея Меликова был объявлен Годом образования в Дагестане. Начатые в 2022 году мероприятия будут продолжены и в 2023 году.

Так, планируется построить 23 новые современные школы, в которых будут получать образование почти десять тысяч ребят. На модернизацию школьных систем образования в 2023 году предусмотрены средства свыше трех с половиной миллиардов рублей.

Однако, ряд острых вопросов в сфере образования региона еще сохраняется. Задать их вы можете напрямую Главе Республики Дагестан в рамках «прямой линии», которая запланирована на 25 января. Задать вопрос возможно на сайте http://voprosmelikovu.ru.