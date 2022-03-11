В 2023 году в Дагестане откроют Дом танца для ансамбля «Лезгинка»

Глава Дагестана Сергей Меликов встретился в Москве с Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. Обсуждали деятельность в сфере культуры и поддержку творческих коллективов. Сергей Меликов отметил, что в 2023 году будет введено в эксплуатацию здание Дома танца ансамбля «Лезгинка».

Глава региона также добавил, что ведущий коллектив региона — ансамбль «Лезгинка» в этом году продолжит участвовать в программе «Большие гастроли» и выступит с лучшими номерами, рассказывающими о природе горного края, о народных традициях и обычаях.

По его словам, в 2021 году по нацпроекту «Культура» был проведен капитальный ремонт 7 домов культуры и 3 детских школ искусств. Было построено 4 дома культуры и 2 модельные библиотеки нового поколения.

В завершение встречи Сергей Меликов пригласил Ольгу Любимову на празднования 100-летия со дня рождения народного поэта республики Расула Гамзатова, которые пройдут в 2023 году.