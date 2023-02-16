В 2023 году в Дагестане будет оценено 820 тыс. объектов недвижимости

Об этом премьер-министру Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову доложил его заместитель — министр по земельным и имущественным отношениям республики Заур Эминов в рамках заседания Правительства Дагестана.

Заур Эминов сообщил, что с 2019 по 2022 годы была проведена государственная кадастровая оценка в отношении 2 млн 753 тыс. 470 объектов недвижимого имущества, находящиеся на территории региона.

По его словам, это объекты капитального строительства, земли сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов, земли промышленности, земли особо охраняемых территорий и объектов, земли водного и лесного фонда, а также земельные участки, расположенные на территории региона.

Стоит отметить, что оценка проводится в соответствии с Федеральным законом, которым установлено, что в 2023 году во всех субъектах страны должна быть проведена государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства.