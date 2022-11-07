В 2023 году в 141 школе проведут капремонт

Об этом сообщил министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев в ходе заседания оперштаба под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Так, по словам руководителя ведомства, в 2023 году в рамках реализации мероприятий региональной программы «Модернизация школьных систем образования» предусмотрено проведение капитального ремонта 141 объекта общеобразовательных организаций в 37 муниципальных образованиях включая 11 подведомственных Минобрнауки РД организаций.

«Из них 105 объектов в 30 муниципалитетах были включены в программу капитального ремонта Министерством просвещения РФ при формировании заявок в 2021 году. Объем финансирования капитального ремонта составляет 2,6 млрд рублей, из них: 1,9 млрд руб.– проведение капитального ремонта, 735,7 млн руб. – приобретение средств обучения и воспитания в соответствии с перечнем оборудования, утвержденным приказом Минпросвещения РФ», — уточнил он.