В 2023 году планируется провести капитальный ремонт в 139 школах в 34 муниципалитетах

Об этом Главе Дагестана Сергею Меликову доложил министр образования и науки РД Яхья Бучаев.

В заявку на реализацию регионального проекта по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы «Развитие образования» включены школы, имеющие положительное заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости капитального ремонта.

При этом министром было отмечено, что главы 17 муниципалитетов до сих пор не представили сметные расчёты на дополнительные виды ремонтных работ, не учтённых ими ранее при направлении конкурсной документации.

Глава Дагестана жестко раскритиковал отстраненность руководителей от проблемы, их незаинтересованность в проведении качественного ремонта образовательных учреждений и поручил министру представить окончательный доклад по этому вопросу к 7 ноября для принятия соответствующих мер.