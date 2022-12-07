В 2023 году государство возместит компаниям часть расходов по выплате зарплат новым работникам

Об этом сообщил Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Руслан Алиев в ходе заседания Оперштаба.

«В следующем году будет продолжена программа стимулирования найма. Компаниям будут возмещены расходы на частичную оплату труда новых работников в случае, если они возьмут в штат молодых людей до 30 лет, в том числе без опыта и выпускников, либо устроят безработных граждан, потерявших место или находящихся под риском увольнения. Попрошу Министерство труда и социального развития, а также глав районов и городов довести данную информацию до всех работодателей. Нам сегодня важно помочь людям в поиске новой работы», — сказал он.