В 2023 году Дагестан продолжит модернизацию и строительство коммунальной инфраструктуры

Новые объекты водоснабжения построят в городах Буйнакск, Южно-Сухокумск, селах Карата Ахвахского района и Дылым Казбековского района. Таким образом, планируется, что еще более 90 тысяч жителей начнут пользоваться качественной питьевой водой благодаря федеральному проекту «Чистая вода».

Вместе с тем, в ходе прямой линии Главы РД Сергея Меликова, жители Казбековского района обратили внимание на проблему водоснабжения сразу шести сел – это Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала и Инчха. Отметим, что проект строительства группового водопровода проходит заключительные этапы Госэкспертизы. Начать строительно-монтажные работы удастся уже в этом году.

Планируется, что объект также будет включен в федеральную программу «Чистая вода» с началом финансирования в 2023-2024 года.