В 2023 году 141 школу планируют отремонтировать в Дагестане

7 ноября 2022 года состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних факторов. Спикером совещания выступил Абдулмуслим Абдулмуслимов. На повестку были вынесены вопросы проведения капитального ремонта в школах и МКД республики.

По вопросу капитального ремонтирования общеобразовательных учреждений выступил министр образования и науки РД Яхья Бучаев. По словам министра, в 2023 году предусмотрено капитальное благоустройство 141 школы в тридцати семи муниципалитетах Дагестана. Объем финансирования ремонтных мероприятий составил более двух с половиной миллиардов рублей.

Больше всего объектов образования, подлежащих капремонту расположены в Махачкале, Ботлихском районе и Кайтагском районе.

В рамках совещания Председатель Правительства Дагестана указал на необходимость продолжения процесса приведения в надлежащий порядок зданий школ.