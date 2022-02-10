Общество

В 2022 году жилищные сертификаты получат 35 дагестанцев

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В 2022 году 36 дагестанцев смогут получить сертификаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

27 сертификатов получат участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий. На это выделено 198 млн рублей. 8 сертификатов предусмотрено для вынужденных переселенцев.

Один сертификат на 3,7 млн рублей получит дагестанец, переезжающий из Байконура либо районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований.

Жилищные сертификаты получат военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС.

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