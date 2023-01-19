В 2022 году в Дагестане прошло более 300 молодежных мероприятий

Об этом сообщил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе встречи с коллективом Министерства по делам молодежи Дагестана.

Абдулмуслимов отметил, что на сегодняшний день Минмолодежи РД отвечает за реализацию и проведение мероприятий в рамках национальных проектов «Социальная активность» и «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)», является соисполнителем национального проекта «Патриотическое воспитание».

«В 2022 году все мероприятия в рамках указанных национальных проектов вами успешно реализованы, показатели перевыполнены.

Было реализовано более 300 мероприятий и в рамках профильной государственной программы «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»», — озвучил премьер.

Источник: https://t.me/pravitelstvord/7299