В 2022 году в Дагестане планируется благоустроить 179 территорий

Врио заместителя Председателя Правительства Манвел Мажонц провел заседание Республиканской межведомственной комиссии по контролю за ходом выполнения в Дагестане федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Подвели итоги реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», благоустройства дворовых территорий и общественных пространств населенных пунктов в 2021 году, а также обсуждение планов на 2022 год.

По информации Министерства строительства, за 2021 год обустроены территории в 10 городских и 38 муниципальных районах.

В 2022 году планируется благоустроить 179 территорий из которых 62 дворовых и 117 общественных в 47 муниципальных образований. На это предусмотрено 986,6 млн рублей, в им числе 80 млн рублей по проекту г. Буйнакска – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году.