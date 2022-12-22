В 2022 году в Дагестане отмечен рост темпов основных социально-экономических показателей развития

Об этом на итоговом заседании кабмина сообщил руководитель Минэкономразвития республики.

По словам Адильхана Ахмедова, это обусловлено тем, что республика активно участвует в реализации национальных проектов, государственных программ РФ и использует федеральные инструменты поддержки.

«Принимаемые меры способствуют достижению положительной динамики практически по всем направлениям», — отметил он.

Рост темпов социально-экономического развития к уровню 2021 года наблюдается по большинству макроэкономических показателей: валовый региональный продукт – 103,3%, индекс промышленного производства – 106,8%;

сельскохозяйственная продукция – 101,8%; инвестиции в основной капитал – 106,1%; строительство – 106,6%; оборот розничной торговли – 104,4%; объём платных услуг – 103,5%; заработная плата – 109,0%,

среднедушевые денежные доходы – 109,3%

Вместе с тем, он отметил, что ожидается снижение реальной заработной платы на 4,8% и реальных располагаемых денежных доходов на 3,6%, что связано с высокой инфляцией.