В 2022 году в Дагестане объем инвестиций в основной капитал составит 289,4 млрд руб

Переходя к вопросу о прогнозе социально-экономического развития Республики Дагестан на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2022 году оценочно составит 289,4 млрд руб. или 106,1% к 2021 году.

«В расчете на душу населения объем инвестиций в республике прогнозируется в размере 91,4 тыс. рублей (114,3% к 2021 году)

В Дагестане производится 0,1% промышленной продукции и 2,3% продукции сельского хозяйства России.

На республику приходится 1,2% общероссийского ввода жилья, 1,4% объема инвестиций в основной капитал, 1,7% оборота розничной торговли, 1,3% объема платных услуг населению», — отметил премьер.