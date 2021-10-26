В 2022 году в Дагестане начнут капитальный ремонт школ

По данным Министерства образования и науки РД, в республике насчитывается около 600 школ, требующих капитального ремонта.

Приём заявок на капитальный ремонт завершен. В программе будут участвовать 254 школы. Сумма расходов на ремонт составит 4,7 млрд рублей.

Врио Председателя Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов в понедельник, 25 октября, провел совещание по вопросу проведения капитального ремонта в школах республики. Амирханов отметил, что ремонт начинается в рамках исполнения поручений Президента России, данных по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

В Дагестане разработан собственный региональный проект «Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций Республики Дагестан». Правительство подготовило проект постановления по модернизации школьных систем образования. В нем учтены рекомендации Минпросвещения России.